مقتل امرأة وفقدان 4 أشخاص بانفجار غاز في روسيا ‎(صور)

المصدر: أ ف ب

قتلت امرأة وفقد أربعة أشخاص اليوم الإثنين بانفجار غاز في مبنى جنوب روسيا على ما ذكرت السلطات.

ووقع الانفجار في مدينة شاختي في منطقة روستوف، وأتى على أربع شقق في الطبقتين الأخيرتين من المبنى، على ما أوضحت ناطقة باسم وزارة حالات الطوارئ الروسية مارينا ابرامتشنكو.

وقالت مارينا ابرامتشنكو: “توفيت امرأة، وتم إجلاء أكثر من أربعين شخصًا من مدرسة مجاورة”.

وقالت لجنة التحقيقات الروسية، وهي هيئة مسؤولة عن التحقيقات الرئيسية في البلاد، إن الضحية تسكن المبنى وهي من مواليد العام 1987.

وأوضحت ان “فرضية انفجار الغاز هي المرجحة” مشيرة إلى أنها فتحت تحقيقًا بتهمة “الإهمال”.

وقال مصدر آخر في وزارة حالات الطوارئ إن أربعة أشخاص في عداد المفقودين أيضًا بعد هذا الانفجار، في حين يشارك 200 مسعف في عملية الإنقاذ.

وأمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حاكم منطقة روستوف بـ”توفير المساعدة الكاملة للضحايا” مطالبًا بـ”تحقيق معمق” لتحديد أسباب الكارثة على ما أفاد جهاز الكرملين الإعلامي.

وانفجارات الغاز شائعة نسبيًا في روسيا؛ لأن غالبية البنى التحتية تعود للحقبة السوفياتية ومعايير السلامة غالبًا ما تُهمل.