إندونيسيا تعثر على مسجل صوت قمرة القيادة في طائرة “ليون إير” المنكوبة

أعلن مسؤولون إندونيسيون، اليوم الاثنين، أن بلادهم عثرت على مسجل صوت في قمرة القيادة بطائرة شركة “ليون إير” المنكوبة التي سقطت في البحر قرب جاكرتا قبل أكثر من شهرين في حادث أسفر عن مقتل كل من كانوا على متنها، وعددهم 189 شخصًا.

وقال اللفتنانت كولونيل أجونج نوجروهو، إن السلطات التقطت إشارة ضعيفة صادرة عن المسجل قبل عدة أيام، وعثرت عليه مدفونًا في “أوحال” بارتفاع نحو 8 أمتار في مياه على عمق حوالي 30 مترًا.

وأضاف: “لا نعلم الأضرار لكن هناك خدوشًا واضحة عليه”.

وانقطع الاتصال بالرحلة “جيه.تي610” بعد 13 دقيقة من إقلاعها يوم 29 أكتوبر/ تشرين الأول من العاصمة جاكرتا في طريقها إلى مدينة “بانكال بينانج” التي تشتهر بالتعدين.

وكان هذا أول تحطم لطائرة “بوينج 737 ماكس” في العالم، والأسوأ عام 2018.

ومسجل الصوت في قمرة القيادة هو أحد الصندوقين الأسودين المهمين لتحري حوادث تحطم الطائرات.

وانتشل الصندوق الأسود الآخر، وهو مسجل بيانات الرحلة الجوية، بعد الحادث بثلاثة أيام.

وجلب المحققون سفينة تابعة للبحرية الأسبوع الماضي للقيام ببحث جديد، بعدما فشلت جهود استمرت 10 أيام بتمويل من ليون إير في العثور على المسجل.

من ناحية أخرى قال الكولونيل جوهان واهيودي لقناة (مترو تي.في) إن السلطات انتشلت المسجل ونقلته إلى السفينة.

ولم ترد بوينغ على طلب تعقيب اليوم الاثنين.

وركز تقرير أولي أعدته لجنة سلامة النقل الإندونيسية على الصيانة والتدريب في شركة الطيران علاوة على استجابة نظام آلي في طائرات بوينغ وجهاز استشعار تم تزويد الطائرة به في الآونة الأخيرة، لكن التقرير لم يحدد سببًا لسقوطها.