تحطم طائرة شحن فوق مجمع سكني قرب طهران (صور)

تحطمت طائرة شحن كانت تقل 10 أشخاص فوق مجمع سكني قرب العاصمة الإيرانية طهران، كما أفاد التلفزيون الإيراني الرسمي يوم الإثنين.

وقال المتحدث باسم منظمة الطيران رضا جعفر زاده للتلفزيون، إن “طائرة الشحن من طراز بوينغ 707 لم تتمكن من بلوغ المدرج خلال الهبوط”.

من جانبها، قالت متحدثة باسم مطار ماناس في قرغيزستان، إن طائرة الشحن التي تحطمت في إيران يوم الإثنين بعد أن أقلعت منه خاصة بشركة “بيام” الجوية الإيرانية.

ويناقض تصريحها مع تقارير وسائل إعلام إيرانية تقول إن الطائرة تابعة لقرغيزستان.‎

وفي سياق متصل، نقل التلفزيون الإيراني عن مدير منظمة الطوارئ بالعاصمة طهران، بيمان صابريان، قوله إنه “وفقًا للمعلومات الأولية، فإن الطائرة تضم 8 إلى 9 أفراد”، مضيفًا أن “المعلومات تشير إلى مقتل جميع طاقم الطائرة بعد تصاعد أعمدة الدخان فيها”.