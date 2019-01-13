السعودية.. تفاصيل جديدة حول مضاربة الحمدانية الدامية (فيديو)

روى عبدالكريم الزبيدي الحربي، عم الشاب السعودي الذي لقي حتفه إثر مشاجرة بالسكاكين وقعت فجر يوم السبت في حي الحمدانية بمدينة جدة، تفاصيل جديدة حول المشاجرة، الدامية والمروعة التي هزت السعودية.

وتحدثت “الحربي” في برنامج “ياهلا” التلفزيوني على شاشة قناة “روتانا خليجية”، مؤكدًا أن جثة ابنه أخيه أحمد ما زالت لدى الجهات المختصة التي تشرف على التحقيقات في الحادثة.

وتوقع الحربي الذي بدا متحفظًا عن سرد تفاصيل ما جرى، أن تتسلم عائلة أحمد جثمان ابنها في وقت متأخر من مساء يوم الأحد، ليتم دفنه وطي فصل آخر من فصول المضاربة التي هزت المجتمع السعودي.

وقال الحربي إن عدة أشخاص من المشاركين في المشاجرة كانوا يحملون السكاكين، فيما يبدو أنه مؤشر على تورط أكثر من شخص في جريمة القتل التي نتجت عن المضاربة وخلّفت أيضًا ثلاث إصابات يتلقى أصحابها لحد الآن العلاج في المستشفى.

وكانت شرطة منطقة مكة المكرمة قالت في بيان لها إن “6أشخاص موقوفين على خلفية الحادثة التي اندلعت بسبب خلاف على مواقف السيارات، وأن النيابة العامة باشرت تحقيقاتها مع المتهمين”.

ويظهر مقطع فيديو صوّر من مكان وقوع المشاجرة، ووثق عددًا من الشبان يتبادلون الضرب فيما بينهم في شارع رئيسي بحي الحمدانية قبل أن يسقط اثنان منهم على الأقل بلا حراك بعد تلقيهم طعنات فيما يبدو.

كما وثقت مقاطع الفيديو عدم استجابة المشاركين للنداءات التي أطلقتها دوريات الأمن في المكان، رغم إطلاقهم النار في الهواء.

وأثارت الحادثة وما خلفته من نتائج، ردود فعل متباينة بين مواطني المملكة الذين أغضبهم انتهاء المشاجرة بسقوط شاب في العقد الثالث من عمره قتيلًا، إضافة إلى عدد من المصابين رغم حضور قوات الأمن إلى المكان بعد إندلاع المشاجرة بوقت قصير.

وتحكم السعودية على المدان بالقتل، بالإعدام، لكن تلك العقوبة التي جلبت للمملكة انتقادات دولية لم تردع كثيرًا من المتورطين في جرائم قتل متنوعة الأسباب والظروف، كما أن قسمًا كبيرًا من تلك المشاجرات ما تلبث أن تتطور بانضمام آخرين لها على أسس قبلية وتتسبب بقتلى ومصابين.

#شرطة_جدة

تضبط 6 متهمين في واقعة المضاربة التي

نشأت على خلفية خلاف حول استخدام مواقف للسيارات في أحد أحياء المحافظة فجر الأمس (السبت)، ونتج عنها مقتل شخص وإصابة آخرين

..تم احالتهم لـ #النيابة_العامة لاتخاذ

الإجراءات القانونية بحقهم#مضاربه_الحمدانيه pic.twitter.com/JKxgueTXYJ — إمارة منطقة مكة (@makkahregion) January 12, 2019