إيران تعدم 20 شخصًا منذ بداية يناير الجاري

أعدمت السلطات الإيرانية، اليوم الأحد، 3 أشخاص بتهمة سرقة المجوهرات من المحال التجارية بمدينة “ياسوج” التابعة لمحافظة كهكیلویة وبویر أحمد، جنوب غربي البلاد، وبذلك ترتفع أعداد من تم إعدامهم منذ بدء العام الجديد 2019 إلى 20 شخصًا.

وقالت وكالة أنباء “ميزان” التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، إنّ “عملية إعدام ثلاثة من سُرّاق المحال التجارية للمجوهرات مع جريمة قتل صائغ، تمت صباح اليوم في أحد الشوارع العامة لمدينة ياسوج وسط حضور من المواطنين وأمام الملأ”.

وفي حديث إلى الوكالة، قال كبير المدعين العامين بمحافظة كهكیلویة وبویر أحمد “علي رضا ميرزائي”: “تم إعدام ثلاثة أشخاص حكم عليهم بالإعدام بتهمة قتل صائغ ذهب في ياسوج”، مضيفًا أنّ “الأشخاص المعنيين كانوا أعضاء في شبكة تورطت في السرقة في كهكیلویة وبویر أحمد”.

وفي سياق متصل، كشفت منظمات لحقوق الإنسان تراقب الأوضاع في إيران، عن تنفيذ السلطات عمليات إعدام بحق 17 سجينًا في غضون الأيام العشرة الماضية.

وذكرت منظمة “هرانا” الحقوقية الإيرانية التي تتخذ من تركيا مقرًّا لها، أنّ “السلطات الأمنية أُعدمت 12 سجينًا بسجن مدينة كرك بمحافظة كرمان جنوب إيران”، مضيفة أنّه “وخلال خمسة أيام مضت على إعدام 12 سجينًا، نفذت السلطات حكم الإعدام سرًّا بحق 5 من السجناء بالسجن ذاته دون إخطار أسرهم”.