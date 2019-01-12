قطيع أسود يتجول وسط السيارات في أحد شوارع جنوب أفريقيا (فيديو)

اعتاد سكان جنوب أفريقيا على رؤية الأسود في الأدغال، لكن لم يعتادوا على رؤيتها وهي تتجول في الشوارع وسط السيارات وتعمل على تعطيل حركة المرور.

فقد أظهر فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة تجول مجموعة من الأسود الهائمة في أحد شوارع جنوب أفريقيا وسط السيارات والركاب المذهولين.

وبحسب وكالة “يونايتد برس إنترناشونال” الأمريكية، صُوّر المقطع المذهل على طريق في حديقة كروجر الوطنية في جنوب أفريقيا، بينما تجولت مجموعة من 4 أسود ذكور وسط السيارات.

من جانبهم أبطأ السائقون وتوقفت السيارات لتجنب استفزاز الوحوش المفترسة، وإفساح الطريق لها حتى تمر بسلام دون التسبب بأذى.