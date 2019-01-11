سبب نادر يدفع طائرة عُمانية للهبوط الاضطراري (فيديو)

تسبب تشقق زجاج قمرة القيادة، بهبوط طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية العُمانية، اضطراريًا في مطار أتاتورك الدولي بمدينة اسطنبول التركية.

ومن النادر هبوط طائرة لهذا السبب، حيث من المألوف أن تكون هناك أسباب تقنية أخرى تضطر بسببها الطائرات إلى الهبوط الاضطراري.

وذكر مسؤولون في مطار أتاتورك، أن قائد الطائرة العُمانية وجه نداء مساء الخميس، طلب فيه الهبوط الاضطراري، عقب دخول المجال الجوي التركي، حيث كانت الطائرة في رحلة من مسقط إلى مدينة مانشستر البريطانية وعلى متنها 124 راكباً.

وغادر 70 راكبًا من الركاب صباح الجمعة، بطائرة شركة نقل أخرى إلى بريطانيا، فيما لايزال الآخرون في قاعة الانتظار.