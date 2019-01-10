العراق.. مقتل مصور صحفي يعمل بقناة الحرة الأمريكية

اغتال مسلحون مجهولون، الصحفي العراقي، سامر علي، أحد العاملين في مكتب قناة الحرة الأمريكية في العاصمة العراقية بغداد.

وقال زملاء الصحفي المقتول انه “تم العثور على جثته وفي رأسه آثار طلقات نارية، في منطقة القناة، في العاصمة العراقية بغداد”، مؤكدين أن “المغدور كان يعمل في قناة الحرة الأمريكية مساعد مصور”.

ومن جانبه، دان المركز العراقي لدعم حرية التعبير (حقوق)، اليوم الخميس، مقتل الصحفي سامر علي، معلنا “تسجيل أول مقتل صحفي في عام 2019”.

وتزايدت في الآونة الأخيرة في بغداد وبعض المحافظات العراقية أعمال القتل والاغتيال التي تعرضت لها شخصيات مختلفة، وبعض تلك العمليات تمّت في ظروف غامضة ينفذها مجهولون، دون التمكن من القبض عليهم من قبل الجهات الأمنية العراقية، وتسجل العمليات ضد مجهولين.