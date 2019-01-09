حاولت التقاط قطعة ثياب من حاوية تبرعات فكانت الفاجعة (فيديو)

لقيت امرأة كندية في الثلاثين من عمرها مصرعها بعد أن وقعت داخل حاوية لجمع التبرعات وهي تحاول التقاط قطعة ثياب من داخلها.

وأفادت الشرطة في مدينة تورونتو أنها عثرت على امرأة تدعى كريستا ميتة داخل الحاوية خارج منزلها بعد منتصف ليلة أمس بعد أن علقت في الداخل.

ونقلت صحيفة “صن” البريطانية عن متحدث باسم الشرطة أن المرأة كانت تحاول التقاط قطعة ثياب دافئة وأنها انحنت كثيرًا ما أدى إلى وقوعها داخل الحاوية.

وأضاف المتحدث بأن حاويات جمع تبرعات الثياب المنتشرة في شوارع كندا مزودة بـ “أسنان” من الداخل لمنع عمليات السرقة؛ مشيرًا إلى أن عددًا من الأشخاص لقوا مصرعهم بالطريقة نفسها في الفترة الأخيرة.

ونقلت الصحيفة عن وسائل إعلام كندية بأن تلك الحاويات أصبح يطلق عليها اسم “مصيدة الموت” بعد أن علق عدد من الأشخاص داخلها ولقوا حتفهم.