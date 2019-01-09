بعد رفض تزويجها من “مسجل خطر”.. انتحار فتاة قفزًا من الطابق الرابع 

أقدمت فتاة مصرية في العقد الثالث من العمر على الانتحار، بعد قفزها من الطابق الرابع الذي تسكنه، لتسقط على الأرض جثة هامدة.

في التفاصيل، تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بالقاهرة، اليوم الأربعاء، بلاغًا يفيد بوفاة الفتاة عقب سقوطها من الطابق الرابع أمام الجيران، لينتقل رجال الأمن والبحث الجنائي إلى مقر الواقعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وبعد التحريات الأولية والاستماع إلى أقوال أسرتها، تبين أن خلافًا نشب مؤخرًا بين الفتاة وأسرتها؛ بسبب رفض الأسرة لشاب تقدم لخطبتها، كونه “صاحب أسبقيات” ومسجل خطر، في حين ترغب الفتاة بالارتباط به.

كما تضمنت التحريات أن الشاب وعد أسرتها بعدم ارتكاب أي أخطاء حال الارتباط بها، والحفاظ عليها، الأمر الذي جعل الفتاة تتمسك بقرارها، الذي لم ينفذ بسبب رغبة أسرتها وإصرار والديها على الرفض، لتتخلص من حياتها.

وقررت النيابة العامة إحالة جثة الفتاة للطب الشرعي، واستكمال التحريات، للتأكد من عدم وجود شبهة جنائية قبل التصريح بالدفن.