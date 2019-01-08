بعد مصرع 3 عمال أجانب.. الجزائر تحقق مع شركة إعمار تركية (صور)

أمر وزير الإسكان والعمران الجزائري، وحيد تمار، بتشكيل لجنة تحقيق مركزية تتحرى في مشروعات المجمع التركي “غورباغ إينسات”؛ على خلفية انهيار بناية سكنية في طور الإنجاز أثناء أشغال البناء.

وخلف الحادث الذي وقع، اليوم الثلاثاء، حصيلة مأساوية، إثر وفاة 3 عمال أجانب وإصابة 3 آخرين بجروخ بليغة، في ضاحية “الرحمانية” جنوبي العاصمة الجزائرية.

وقالت مصادر حكومية لــ”إرم نيوز”، إن وزير الإسكان وحيد تمار، قطع زيارة إلى منشآت تعليمية رفقة وزيرة التعليم نورية بن غبريت؛ لمعاينة موقع الحادث المأساوي، مطلقًا توبيخًا وتحذيرات شديدة اللهجة ضد المجمع التركي للبناء.

وشهدت ضاحية الرحمانية انهيار طابق ثانٍ لعمارة على وشك الانتهاء، بحي 1200 شقة ضمن البرنامج الحكومي “عدل”، وأودى بحياة 3 عمال أجانب، وسط انتقادات لاذعة لشروط العمل داخل الورشة التركية.

وتتولى شركات تركية إنجاز برامج سكنية، راهنت عليها حكومة الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، لتسريع وتيرة الأشغال؛ بقصد توزيعها خلال الثلث الأول من العام الجاري، لكنها تشهد تأخرًا في الإنجاز، بحسب انتقادات مقاولات محلية.