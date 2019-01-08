لمحاولته فض مشاجرة بين نجليه.. مصري يقتل والده برصاصة في الرأس

أقدم شاب مصري عشريني على قتل والده الفلاح صاحب الـ56 عامًا، بإطلاق رصاصة في رأسه خرجت من سلاحه الناري بالخطأ، أثناء محاولة الأب فض مشاجرة عنيفة نشبت بين نجليه، ليسقط جثة هامدة في محافظة أسيوط بصعيد مصر.

البداية كانت بتلقي مديرية أمن أسيوط، إخطارًا يفيد ورود بلاغ من أهالي قرية العونة بأسيوط، بمقتل “م. أ”، فلاح، 56 سنة، بطلق ناري في الرأس على يد نجله “محمد. م”، 28 سنة، أثناء تدخله لفض مشاجرة وقعت بينه وبين شقيقه.

وفي التحقيقات قال أهل القتيل إن الأخير تدخل لفض مشاجرة وقعت بين نجليه بسبب خلافات مالية، فقام على إثرها نجله “محمد” بتهديد شقيقه بسلاح ناري غير مرخص كان بحوزته وخرجت منه رصاصة استقرت في رأس والده أودت بحياته بعد دقائق، قبل نقله للمستشفى.

وتم نقل الجثة للمشرحة تحت تصرف النيابة لحين استخراج تصريح الدفن وجار استكمال التحقيقات والتحرى حول ملابسات الواقعة.

جدير بالذكر أن حيازة الأسلحة تنتشر بكثرة في صعيد مصر بسبب عادة الثأر وغيرها وذلك بالمخالفة للقانون المصري الذي يحظر حمل أو حيازة السلاح دون ترخيص.