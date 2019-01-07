مقتل 7 أشخاص بهجوم مسلح في ملهى ليلي بالمكسيك

أعلنت الشرطة المكسيكية، اليوم الاثنين، مقتل 7 رجال؛ إثر إطلاق نار داخل نادي ليلي، في مدينة بالايا ديل كارمن، الساحلية.

ونقلت وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية عن الشرطة المحلية، قولها، إن الهجوم وقع ليلة أمس الأحد، في حانة “لاس فيرجينياس”، بمنطقة منخفضة الدخل، بعيدة نسبيًا عن المنطقة السياحية الساحلية.

وذكرت صحيفة “مكسيكو نيوز ديلي” على موقعها الإلكتروني، أن الهجوم أسفر أيضًا عن وقوع عدد من المصابين، دون تحديد عددهم.

ونقل الموقع عن شهود عيان، أن المهاجمين فروا على الفور من مكان الحادث على متن سيارة كانت تنتظرهم، وتوجهوا إلى جهة غير معلومة.

وقال مدير الأمن العام المحلي مارتن إستادا، إنه تم العثور على مادة يبدو أنها مخدرات في مسرح الجريمة.

وكانت السفارة الأمريكية في المكسيك أصدرت، في شهر مارس/آذار الماضي، تحذيرًا لمواطنيها من السفر إلى المدينة الساحلية المذكورة.

جاء ذلك بعد نحو شهر من تسبب انفجار على قارب بإصابة 26 شخصًا، بينهم مواطنون أمريكيون.

وفي عام 2017، تسبب إطلاق نار استهدف ناديًا ليليًا بالمدينة نفسها، بمقتل 3 أجانب ومكسيكيين اثنين، فضلًا عن إصابة 15 آخرين.