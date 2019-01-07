طالب رسب 5 سنوات متواصلة فهذا كان قراره

أقدم طالب مصري في بداية العقد الثالث من العمر على الانتحار، بتناول جرعة دواء زائدة، ليلقى مصرعه على الفور.

وتلقى قسم شرطة حلوان في القاهرة بلاغًا رسميًا يفيد بانتحار الطالب، لينتقل رجال البحث الجنائي لموقع الحادثة للوقوف على حقيقة الوفاة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكشفت التحقيقات الأولية أن الطالب يعاني من أزمة نفسية لفشله في التعليم، ورسوبه لمدة خمس سنوات في الصف الأول الثانوي، الأمر الذي جعله يفقد الرغبة في الحياة.

وقال شقيق الطالب المنتحر إن شقيقه يعالج منذ أكثر من عامين وحاول خلال تلك الفترة الانتحار 3 مرات، حيث كان يتم إنقاذه وإسعافه، لكنه فوجئ هذه المرة بتوقف عضلة القلب نهائيًا، وحاول الأطباء بالمستشفى عمل إنعاش له إلا أن الأمر فشل.

وأضاف بأنه تم العثور على علبة الدواء التي تناولها شقيقه وكانت فارغة تمامًا.

وأحالت النيابة العامة جثة الطالب للطب الشرعي؛ لتوقيع الكشف الطبي عليها، وإعداد تقرير أولي بالصفة التشريحية، قبل التصريح بدفن الجثمان، وتسليمه إلى ذويه.