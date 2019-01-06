مشاجرة عنيفة بمستشفى في الكويت (فيديو)

أثارت مشاجرة عنيفة وقعت بين عدد من الرجال عند مدخل إحدى المستشفيات في الكويت، اليوم الأحد، استياء العديد من النشطاء الذين تساءلوا عن سبب غياب الأجهزة الأمنية عند مدخل المستشفى.

وقال رواد مواقع التواصل “إن المشاجرة جرت في مستشفى الجهراء، حيث تبادل عدد من الرجال الضرب بالأيدي دون استخدام أي نوع من الأسلحة وسط مناشدات لبعض المتواجدين في المكان لإنهاء الخلاف، الذي لم يتبين ما هو سببه”.

وأثار مقطع الفيديو المتداول، انتقادات واسعة من قبل ناشطين، بدعوى “عدم احترام المتشاجرين للمكان وخصوصيته، إضافة إلى غياب الأجهزة الأمنية عن الموقع لمنع أي خلافات أو مشاجرات”.

وانتقد الناشط الكويتي أحمد الميموني المتشاجرين، متسائلًا عن دور وزارة الداخلية، حيث قال “تخيل هذا في مستشفى ! وعند مدخل المستشفى والطوارئ مدخل للمرضى كبار سن ونساء واطفال طيب ياخي لو في حالة خطره وبين الحياة والموت ينتظرونهم لين يخلصون هواشهم يعني !؟ اين وزارة الداخلية؟”.

هوشة عند مدخل مستشفى الجهراء قبل قليل. pic.twitter.com/pEQxyJRs7x — المجلس (@Almajlliss) January 6, 2019

وعلق المدوِن فهد السويلم على الحادثة قائلًا: “فيه البعض هداهم الله اي حالة وفاة تحدث بالطوارئ يتهجمون على الاطباء وكأن الطبيب يستطيع منع الموت..”.

وكتبت الناشطة عايشة طلال العلي “مو شي جديد على ديزني لاند المفروض يكون حراسة او حماية ثابته في المستشفيات لأن شبه يوميا هناك اعتداءات ،، من قبل جم سنة في مستشفى العدان هوشة بين قبيلتين بالسيوف والأسلحة بـ فحيحيل حتى رجال الأمن ما سلموا منهم تم اقتحام المخفر لإخراج احد الأشخاص الحمدالله والشكر على نعمة العق”.

وأرجع عدد من النشطاء وقوع مثل تلك المشاجرات إلى “غياب العقوبات الرادعة بحق المتسببين بها مما يجعلهم يأمنون على أنفسهم من العقوبة، مطالبين بتشديد الجزاء بحق من لا يحترم ماهية المكان وخصوصيته ويعكر راحة المرضى”.

ولا يمكن لموقع “إرم نيوز” التثبت من صحة كل ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل، كما لم يصدر إلى حد اللحظة أي تعليق من قبل الجهات المعنية بشأن الواقعة.