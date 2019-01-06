ترجيح فرضية الانتحار.. الكشف عن تفاصيل جديدة بشأن حريق دار تأهيل المشردات في بغداد

كشفت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، اليوم الأحد، تفاصيل جديدة عن حريق دار تأهيل المشردات في منطقة الأعظمية في بغداد، فيما أعلنت شرطة محافظة العاصمة تشكيل لجنة من قضاة التحقيق لمعرفة ملابسات الحادثة.

وقال عضو المفوضية، علي البياتي في بيان صحفي، إنه “من خلال فريق مفوضية حقوق الإنسان المشارك في مراقبة إجراءات التحقيق، تبين أن المشردات السبعة (6 توفين وواحدة نجت) قمن بالانتحار، وحرق أنفسهن بالنار، وتبين أيضًا أن لديهن مشكلات مع إدارة الدار، وكان هناك تحقيق جار وشكوى لهن ضد إدارة الدار، ولكن التحقيق لم يكتمل”.

وأضاف أنه “يفترض بهكذا دار تضم 61 نزيلة ومسؤولة عن إعادة التأهيل الطبي والنفسي والاجتماعي، أن تحتوي على برامج حقيقية من أجل ذلك، أهمها العلاج النفسي للمشردات، وهذا غير موجود للأسف”، مرجحًا أن يكون سبب الانتحار “هو إصابتهن بأمراض نفسية نتيجة الصدمات التي تعرضن لها، أو وجود ضغوطات عليهن من نوع آخر”.

وأكد البياتي، أن مفوضية حقوق الإنسان “تنتظر انتهاء التحقيق لمعرفة التفاصيل”، مطالبًا بتحويل “هكذا دور إلى مراكز إيواء حقيقية، يكون هدفها إعادة التأهيل الصحية والاجتماعية”.

وكان المتحدث باسم شرطة بغداد العقيد نبراس علي، قد أعلن في وقت سابق، عن تشكيل لجنة من قضاة التحقيق لمعرفة ملابسات أحداث دار تأهيل المشردات في منطقة الأعظمية.

وتعرضت دار تأهيل المشردات بمنطقة الأعظمية شمال العاصمة العراقية بغداد، يوم الجمعة، إلى حريق أدى إلى مصرع 6 نساء، فيما تداول ناشطون عراقيون مقاطع فيديو للحادث تظهر بداية اندلاع الحريق، فيما اتهم البعض الحراس بالضلوع في الحادث.