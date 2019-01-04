بالفيديو.. لحظة مقتل طالب في مشاجرة جماعية بطنجة المغربية

تداول رواد شبكات التواصل الاجتماعي في المغرب، مقطع فيديو يوثق لحظة مقتل طالب دكتوراة، على يد مجموعة من الشبان المجهولين بجامعة طنجة.

ووفقًا لمعلومات محلية، فإن الطالب كان بصدد التسجيل في الجامعة بهدف تحصيل درجة الدكتوراة، قبل أن يفاجأ بهجوم جماعي من الشبان المجهولين بالعصي والحجارة.

وحسب المعلومات فإن القتيل ينحدر من مدينة “آسا” جنوب شرق المغرب، فيما أعلن ذووه أنهم لن يتسلموا جثته في انتظار تشريحها من طرف الطب الشرعي، في حين تواصل الشرطة البحث عن الجناة.

وقالت مصادر طلابية إن الضحية واسمه عصام اليوسفي قضى في مشاجرة بين طلاب صحراويين ومجهولين يعتقد أنهم ينتمون لفصيل طلابي أمازيغي.

وحسب ذات المصادر، فإن المواجهة اندلعت إثر شجار بين طالب صحراوي وطالب يعتقد أنه ينتمي للفصيل الأمازيغي أو له أصدقاء ينتمون إليه.