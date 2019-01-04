حطّموا الأجهزة ومعدات التصوير.. مجهولون يقتحمون مقر التلفزيون الفلسطيني بغزة (صُوّر وفيديو)

اقتحم ملثمون مجهولون، اليوم الجمعة، مقر التلفزيون الفلسطيني الرسمي في منطقة حي تل الهوى، غرب قطاع غزة.

وبحسب ما نشرتهُ وكالة الأنباء الرسمية (وفا)، فإن عددًا من الملثمين اقتحموا مقر هيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسطيني الرسمي، وقاموا بتكسير الأجهزة الخاصة بالتلفزيون، وخرّبوا معدات التصوير.

وذكرت مصادر محلية فلسطينية، أنه تم الاعتداء على بعض العاملين داخل مقر التلفزيون الرسمي، بعد تخريب معظم الأجهزة الخاصة بالتلفزيون.

ويذكر أن العلاقة بين حركتي فتح وحماس، تشهد توترًا كبيرًا قبيل موعد انطلاقة حركة فتح، حيث من المقرر أن تعقد فتح مهرجان انطلاقتها في الـ7 من شهر كانون الثاني/يناير الجاري، وسط تراشق إعلامي بين الحركتين.