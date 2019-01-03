بالفيديو.. موظفة صينية تنجو من الموت بعد سقوط قطعة حجرية ضخمة على رأسها

نجت موظفة صينية من الموت بأعجوبة بعدما سقطت على رأسها قطعة حجرية ضخمة في مبنى شركة كبرى.

ويظهر مقطع فيديو متداول للحادثة، موظفة كانت تسير في بهو مقر شركتها عندما وقع الحادث الثلاثاء الماضي، ثم سقطت قطعة حجرية ضخمة من ارتفاع 6 أمتار على رأسها مباشرة.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، تعرضت الموظفة لإصابات في ذراعيها ورأسها، قبل أن ينقلها زملاؤها إلى المستشفى.

يذكر أن المصابة تعمل موظفة في “كونتري جاردن”، وهي واحدة من أكبر شركات العقارات والإنشاءات في الصين ومقرها مدينة “فوشان” بمقاطعة “قوانغدونغ” الجنوبية.

وأفادت تقارير بأن الحادث “وقع بسبب إهمال عمال البناء الذين لم يقوموا بتركيب البلاط على الجدران والسقف بشكل صحيح”.

ولم تصدر الشركة أي تعليق حول الحادثة، ومن المتوقع أن يتم فتح تحقيق رسمي.