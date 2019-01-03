بالفيديو.. لحظة مقتل برازيلي إثر سقوط طائرة هليكوبتر في الشارع

أظهر مقطع فيديو لحظة خروج طائرة هليكوبتر فجأة عن السيطرة وسقوطها على الأرض، ما تسبب في مقتل أحد المشاة على الفور، بينما أصيب الطيار والركاب بإصابات طفيفة.

وتم تصوير الفيديو المروع بواسطة فيفيان كارولينا كاتالدو (34 سنة)، التي كانت في الطائرة عندما تحطمت.

وكانت الطائرة تقوم بجولة بانورامية في مدينة أوباتوبا، وهي منتجع شاطئي شهير في ولاية ساو باولو الواقعة جنوب شرق البرازيل.

وفي الفيديو، الذي تم التقاطه من داخل الطائرة، يمكن مشاهدة الطائرة وهي تقلع وتصوير السيدة كاتالدو المشهد مع زوجها باولو تياغو ألفيس (38 عامًا)، وهو جالس في مقدمة المروحية بجوار الطيار.

وعندما أخذت الطائرة طريقها عبر الخليج أمكن سماع صوت إنذار، وبدأت الطائرة فجأة بالسقوط على الأرض.

ولم يستطع الطيار القيام بأي شيء لوقف المروحية عن السقوط على الأرض.

واصطدمت المروحية بأحد المشاة، ويدعى أليساندرو كوريا ليتي (42 عامًا)، والذي توفي في مكان الحادث.

ونجا الطيار والركاب – وهما زوجان من مدينة باورو في ولاية ساو باولو – من الحادث، ولكن بإصابات طفيفة فقط.