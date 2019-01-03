شاهد.. نجاة طفلين بأعجوبة من أسفل عجلات شاحنة ضخمة ‎(فيديو)

أظهر مقطع فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي لحظة نجاة صبيين على متن دراجة بعد أن دهستهما شاحنة ضخمة على الطريق.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، اختفى الصبيان أسفل عجلات الشاحنة عندما لم يلاحظهما السائق الغافل، وهما يمران أمام السيارة بالدراجة، حيث يعتقد أن دراجتهما كانت في النقطة العمياء أسفل مقدمة الشاحنة وهي تنعطف.

وفي الفيديو يمكن رؤية الشاحنة وهي تدهس الصبيين وتدفع بهما 10 أمتار في مدينة “شانغراو” الصينية، قبل أن يفاجئ الصبيان جميع المشاهدين بالزحف من أسفل عجلات الشاحنة دون أي إصابات واضحة.

زحف أحد الصبيين وخرج من أسفل جانب الشاحنة ونهض، لينضم لسائق الشاحنة الذي ترجّل للبحث عن الضحية الأخرى، قبل أن يعثرا على الصبي ويسحبانه من أسفل الشاحنة.

ومن جانبها قالت الشرطة إن الصبيين تعرضا لجروح طفيفة لا تهدد حياتهما نتيجة الاصطدام، وفتحت تحقيقًا رسميًا في الواقعة.