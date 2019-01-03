بعد صورة متداولة لكلاب عند مستشفى.. “صحة بيشة” في السعودية تعتذر رسميًا

فتحت الشؤون الصحية في بيشة في المملكة العربية السعودية تحقيقًا حول وجود كلاب ضالة في فناء مستشفى “سبت العلايا”.

وقدمت “صحة بيشة”، في بيان رسمي، اعتذارها، بعد صورة متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لكلاب تقف أمام مدخل التوليد في المستشفى.

وأضافت أنه قد تم تشكيل لجنة تحقيق عاجلة بتوجيه ومتابعة من مدير الشؤون الصحية؛ للتحقيق مع الجهات المعنية بالحادثة، وشرعت اللجنة في التحقيقات وسيتم إعلان نتائج التحقيق حال اكتمالها.

وأشارت إلى أن المستشفى يقع في منطقة جبلية ويحيط به عدد من المشاريع تحت الإنشاء، تسبب أحيانًا في وجود ثغرات تسمح بدخول الحيوانات، كما أنه يقع بالقرب من حديقة عامة، وغالبًا ما يتسبب ترك مرتادي الحديقة لمخلفات الأكل في توافد الكلاب على المكان.

كما أن المستشفى يقع بالقرب من وادٍ وغابة تتخذ الكلاب منها مأوىً لها وبأعداد كبيرة، وقد تمت مخاطبة بلدية بالقرن بشأن تواجد أعداد كبيرة من الكلاب والقطط والقردة، ومطالبة البلدية بالتعاون معنا في إيجاد حل لهذه الإشكالية.