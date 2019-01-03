موظفة بماكدونالدز تستخدم مهاراتها في الملاكمة لحسم شجار مع زبون (فيديو)

اندلع شجار عنيف في أحد فروع مطعم ماكدونالدز في أمريكا، بعد أن أمسك رجل بقميص عاملة لأنه لم يحصل على قشة (مصاصة) مع مشروبه.

وبحسب صحيفة “ميرور” البريطانية، فإن الملاكمة السابقة “ياسمين جيمس” دافعت عن نفسها بإطلاق موجة من اللكمات القوية على رأس الزبون سيئ الحظ الذي اشتبك معها.

لكن الزبون، حاول عدم تلقّي اللكمات، بعدما أمسك بقميصها، في وقت كان يحاول فيه زملاؤها فضَّ الاشتباك.

وعقب ذلك، حضرت شرطة مدينة “سان بطرسبيرج” في ولاية فلوريدا الأمريكية لاعتقال الرجل، والذي يُدعى “دانيال تايلور” (40 عامًا).

وبمجرد انتشار الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، لقيت العاملة الكثير من التشجيع والمدح على ردّ فعلها القوي، فيما أكد مصور الفيديو “كيني بياندودي” أن العاملة لم تُفصل من عملها، وأن النزاع نشب حول قشة.