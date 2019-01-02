لـ”جلب الحظ”.. طفل ابتلع 12 حبة عنب فوقعت كارثة

لقي طفل إسباني في الثالثة من عمره مصرعه، بعد أن تعرض لحالة اختناق؛ نتيجة ابتلاعه 12 حبة عنب كتقليد محلي في ليلة رأس السنة لجلب الحظ.

وذكرت صحيفة “مترو” البريطانية، اليوم الأربعاء، أن الطفل نقل إلى المستشفى في مدينة جيجون شمال إسبانيا، بعد أن سدت حبات العنب مجرى تنفسه وحاول الأطباء إسعافه، لكنه لفظ أنفاسه بعد ساعة.

وقالت الشرطة: إن الطفل حاول ابتلاع 12 حبة عنب مرة واحدة ليلة رأس السنة الجديدة، كتقليد إسباني لجلب الحظ، ما أدى إلى انسداد مجرى تنفسه.

وأشارت إلى أن الأطفال لا يشاركون عادة في مثل هذا التقليد؛ بسبب صغر أفواههم، فيما حذّر الأطباء مجددًا من هذه الممارسات على أساس أنها يمكن أن تسد مجرى التنفس بسهولة، ومن الصعب جدًا إخراج حبات العنب.