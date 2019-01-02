انهيارات أرضية تودي بحياة 15 شخصًا على الأقل في إندونيسيا

قال مسؤولون في إندونيسيا، إن فرق الإنقاذ تبحث عن ناجين بعد سلسلة من الانهيارات الأرضية أودت بحياة 15 شخصًا على الأقل في آخر أيام 2018، بعد عام قتلت فيه الكوارث الطبيعية الآلاف.

وبات ما لا يقل عن 20 شخصًا في عداد المفقودين بعد الانهيارات الأرضية التي حدثت خلال أمطار غزيرة وطمرت 30 منزلًا في سوكابومي في جاوة الغربية.

وذكر سوتوبو بورو نوجروهو، المتحدث باسم وكالة إدارة الكوارث “تشكل التربة الرخوة خطرًا على فرق الإنقاذ التي تعمل في الميدان”.

وأجبر هطل الأمطار الغزير فرق الإنقاذ على وقف عمليات البحث، أمس الثلاثاء.

وإندونيسيا أرخبيل معرض للكوارث الطبيعية، وشهدت في عام 2018 سقوط أكثر من ثلاثة آلاف قتيل في سلسلة من الزلازل وموجات المد البحري في مناطق مختلفة، وهو أكبر عدد من ضحايا تقلبات الطبيعة خلال نحو عشر سنوات.