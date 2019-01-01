خلاف بسبب “أكياس بصل” يتحول لجريمة قتل في البحرين

تسببت مشادة كلامية في السوق المركزي في البحرين، بوفاة مسن بحريني (72 عامًا)، بعد أن دفعه آسيوي فأسقطه على رأسه ليدخل في غيبوبة ويتوفى قبل 3 أيام من إصدار الحكم بحق المتهم، الذي قضت الجنائية الأولى بحبسه 3 سنوات وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.

وفي التفاصيل، بحسب وسائل إعلام محلية، فإن بلاغًا ورد لرجال الأمن عن وقوع مشاجرة في السوق المركزي، نتجت عنها إصابة أحدهم إصابة بالغة وأنه ملقى على الأرض، حيث تبين أنه بحريني وتم نقله للمستشفى، وتقرر إجراء عملية جراحية له لوجود نزيف في الرأس، وبعد مراجعة كاميرات المراقبة تبين أن عاملاً آسيويًا قام بدفع المجني عليه، وبالتحري عنه تم التوصل لبياناته والقبض عليه.

وأقر المتهم بصحة الواقعة، وقال إنه في يوم الحادث وأثناء وجوده في السوق المركزي في المنامة لكونه يعمل في حمل الأغراض وتوصيلها للزبائن، تقدم نحوه شخص بحريني وطلب منه إزالة أكياس البصل من الطريق فأخبره بأنه سيزيلها من مكانها، ولكن المجني عليه تشاجر مع صديق المتهم بسببه، وعندما حاول المتهم الدفاع عن صديقه، قام المجني عليه بإمساكه من قميصه وأثناء إبعاد يده عنه دفعه بيده فسقط على الأرض، فتركه وغادر المكان بعد الواقعة مباشرة إلى أن حضر رجال الأمن حيث يقطن وقبضوا عليه.

وبعد نقل المجني عليه للمستشفى، تبين تعرضه لإصابة بليغة في الرأس ونزيف في الدماغ، ودخل في غيبوبة، وتوفي بعد شهرين من بقائه في الغيبوبة.