بالفيديو.. الأردنيون يستقبلون العام الجديد بمشاجرة واسعة في عمان

اعتقلت أجهزة الأمن الأردنية، فجر الثلاثاء، 5 أشخاص على خلفية مشاجرة اندلعت في شارع الرينبو، بالعاصمة عمَّان.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر مشاركة عدد كبير من الشبان في المشاجرة.

وقال مصدر أمني، إن كوادر الأمن حضرت على الفور إلى موقع المشاجرة، وألقت القبض على المتسببن والمشاركين فيها.

وأعرب ناشطون عن استهجانهم من هذا التصرف، في الوقت الذي يحتفل فيه العالم بحلول السنة الجديدة، فيما اعتبر البعض أن المشاجرة مؤشر على ما يخبئه لهم العام الجديد، في إشارة إلى ما يمكن أن يحمله من أمور سلبية.