صورة “سيلفي” تتسبب بغرق وفقدان طالب هندي (فيديو)

غرق طالب هندي يوم الإثنين، بعد سقوطه أثناء محاولته التقاط صورة سيلفي من أعلى صخور، فيما لا تزال السلطات تبحث عن جثته.

ويظهر الفيديو الصبي في مقطع فيديو متداول، وهو يحاول بكل ما أوتي من قوة السباحة والبقاء على قيد الحياة، بعد سقوطه في شلال يقع في إحدى مناطق ولاية “أوديشا” الهندية.

وذكرت صحيفة “ذا صن” البريطانية، أن الفتى يدعى روهون ميشرا، ويمكن رؤية كيف وقف المتفرجون مكتوفي الأيدي يشاهدون موت “روهون” لحظة بلحظة.

ولم يحاول المتفرجون التدخل لمساعدة روهون أو حتى الاتصال بالنجدة واكتفى بعضهم بتصوير اللحظات الأخيرة في حياة الصبي بينما يحاول النجاة بحياته في محاولة يائسة حتى اختفى.

وأشارت تقارير إلى أن الحادثة وقعت عند ” شلالات بهيمكوند” والتي تعد معلمًا سياحيًا شهيرًا في الهند.

ووفقًا للتقارير، ما زالت تجري السلطات تحقيقًا في الحادثة، كما أنه على الرغم من إطلاق عمليات بحث وإنقاذ كثيفة ومتعددة، إلا أنه لم يتم العثور على جثة “روهون”.