مصر تكشف أسباب وفاة اثنين من مواطنيها في الأردن

كشفت وزارة الهجرة المصرية، الأسباب الحقيقية وراء وفاة مصريينِ عثرت عليهما أجهزة الأمن في الأردن، بمنطقة أبو علندا، شرق العاصمة عمان.

وقالت وزير الهجرة المصرية نبيلة مكرم، إنها تواصلت مع سفير مصر في الأردن، وبيّن أن “وفاة الشابين نتيجة دخان صادر من حطب التدفئة بمسكنهما”.

وأضافت مكرم في بيان صحفي اليوم، أن “مصر تتابع الحادث عن كثب، وتواصلت مع السلطات الأردنية التي أكدت سبب وفاة الشابين، جراء دخان صادر عن حطب التدفئة في مسكنهم، وعدم وجود شبهة جنائية”.

وأوضحت، أن السفارة المصرية تابعت أيضًا “الحالة الصحية لمصري ثالث كان برفقة الضحيتين، ولكنها شهدت تحسنًا وخرج من المستشفى، حيث كان يتلقى العلاج عقب الحادث”، مشيرة إلى أن “إجراءات شحن الجثمانين إلى مصر ستنتهي يوم الإثنين المقبل”.

وكانت السلطات الأردنية، قد أعلنت اليوم عن عثورها على جثتين لشابين مصريين، بمنطقة أبو علندا، في العاصمة عمان، وحضرت قوات الدفاع المدني لتفقد مكان الحادث، وتبيّن أن الشخصين اللذين يبلغ عمراهما (44 و43 عامًا) فارقا الحياة.