تحطم طائرة مروحية في جبل جيس بالإمارات (فيديو)

تداولت حسابات بمواقع التواصل الاجتماعي في الإمارات مقطع فيديو يُظهر تحطم طائرة مروحية في جبل جيس في رأس الخيمة، بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وذكر مستخدمون بمواقع التواصل أن سقوط المروحية سببه اصطدامها بأسلاك لعبة الانزلاق الهوائي، مؤكدين أنه نجم عن الحادث مصرع الطاقم.

ولا يمكن لـ”إرم نيوز” الجزم بصحة ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة قولها: إنه “لا مصابين من زوار المسار الانزلاقي برأس الخيمة بسبب اصطدام طائرة مروحية بالاسلاك الحديدية”

وأضافت أن “حادث اصطدام الطائرة بالمسار الانزلاقي وقع بعد إغلاق المسار بـ 50 دقيقة تقريبًا، وتم إرسال فريق من الموظفين لتفقد الأضرار التي وقعت بالمسار الانزلاقي؛ نتيجة اصطدام الطائرة بأحد مساراته”.

وكتبت مستخدمة، شما الشحي: “بعد هذا الحادث الأليم نتمنى تكثيف الإرشادات الأمنية وإزالة المنزلق الهوائي ؛ لأنه خطر على الأرواح البشرية”

#جبل_جيس بعد هذا الحادث الاليم نتمنى تكثيف الارشادات الامنية وازالة المنزلق الهوائي ! لانه خطر على الارواح البشرية.. — شما الشحي ???????? (@Shamma4___) December 29, 2018

وجبل جيس به أعلى قمة جبلية في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يصل ارتفاعه قرابة 1.900 متر فوق سطح البحر.

وفي هذا الوقت من كل عام يصبح مقصدًا شائعًا للباحثين عن الاستمتاع بدرجات الحرارة المنخفضة على قمته.