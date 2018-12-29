الشرطة الهندية تُحمّل “فئرانًا” مسؤولية اختفاء ألف لتر من الخمور‎

حملت الشرطة الهندية، اليوم السبت، فئرانًا مسؤولية اختفاء ألف لتر من خمور ضُبطت مؤخرًا خلال عملية أمنية شمالي البلاد.

ونقلت صحيفة “هندوستان تايمز” المحلية عن أبهيناندان سينغ، قائد شرطة مدينة “باريلي” الشمالية قوله إن “الخمور اختفت من مستودع تابع لقسمنا”.

وكانت الخمور قد تم تخزينها في أوعية بلاستيكية ضخمة بمستودع تابع لقسم الشرطة، بعد ضبطها بمعامل غير مرخصة.

وتابع المسؤول الأمني قائلًا: “على الأغلب فإن الفئران شربتها؛ بسبب عدم توافر مياه في المستودع”، حسب المصدر نفسه.

ولفت سينغ إلى أنه “سيتم فتح تحقيق لمعرفة ما إذا كانت الخمور قد شربتها الفئران أم أن شيئًا آخر حدث”.

وأضاف ساخرًا: “سنلقي القبض على عصابة الفئران، لنضمن عدم وقوع شيء مثل هذا في المستقبل”.

وحسب تقارير محلية، تقوم السلطات الهندية في الغالب بإعدام أي كميات من الخمور التي يتم إنتاجها في أماكن غير مرخصة؛ بسبب وقوع الكثير من حالات التسمم مؤخرًا جراء استهلاك خمور مغشوشة.