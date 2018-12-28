فهد مفترس يهاجم حشدًا من الناس ويصيب 4 أشخاص (فيديو)

أظهر مقطع فيديو نشرته مواقع إخبارية هجوم فهد، على حشد كبير من الناس، في الهند، يوم أمس الخميس، مخلفًا حالة من الذعر، ومتسببًا بجرح 4 أشخاص.

ويوضح الفيديو كيف كان الفهد يتربّص بالحشد الكبير وسط الحشائش قبل انطلاقه بسرعة تجاههم، وغرس أسنانه في أحد المتفرجين، كما يكشف لحظة ركض المصور هربًا من الهجوم.

وبحسب ما ذكرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، وقع الهجوم بالقرب من منطقة فانيمبدي في ولاية تاميل نادو الهندية.

وعلى الرغم من أن الكثير من الأشخاص ركضوا هربًا، إلا أن الفهد انقض على أحدهم قبل إصابة آخرين.

وبحسب المصدر “شاهد القرويون الفهد وأبلغوا المسؤولين، وعندما وصلوا للسيطرة على الحيوان المفترس، انقض على الحشد المتفرج”.

وقال المصدر: “حتى الآن ما زال فريق من مسؤولي الغابات يقوم بالتخييم في المنطقة ويعملون على صيد الفهد”.