ردة فعل “غريبة” لراكب أخبره سائق حافلة أنها مليئة (فيديو)

رصدت كاميرا إحدى الحافلات في أستراليا، ردة فعل “غريبة” لراكب، أراد أن يستقل الحافلة، لكن سائقها أخبره أنها مليئة، وعليه انتظار الحافلة التالية.

وظهر في الفيديو المرصود كيف دخل الراكب في نقاش مع السائق، وأصرّ على أن يستقل ذات الحافلة، في حين حافظ السائق على هدوئه منتظرًا خروج الراكب حتى يكمل رحلته.

ويظهر الفيديو الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف باغت الراكب سائق الحافلة، عندما أخرج من جيبه عبوة قيل إنها من “سائل الفلفل”، وبدأ بالرش على السائق قبل أن يهرب.

وشوهد الراكب الذي يعتقد أنه بريطاني الجنسية، وهو يصرخ بوجه السائق ثم يخرج العبوة ويرش السائق في وجهه 6 مرات ثم يقفز خارجًا بعد أن حاول السائق الإمساك به.

ووقعت الحادثة، وفقًا لوسائل إعلام أسترالية، في مدينة سيدني يوم أمس الخميس، حيثُ قال رئيس شرطة المدينة جافين وودس: “لم يستطع السائق إكمال عمله وحلّ مكانه سائق آخر، بعد أن تعرّض لصعوبة في التنفس وتم إسعافه لاحقًا.”