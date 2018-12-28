بالفيديو.. أنوار زرقاء وشائعات حول مخلوقات فضائية في سماء نيويورك

المصدر: ا ف ب‎

أثارت أنوار زرقاء ناجمة عن انفجار محول للكهرباء، سلسة من التكهنات الغريبة عبر “تويتر” مساء الخميس في نيويورك، إذ ظنّ البعض أنها من فعل مخلوقات فضائية.

وسجل الحادث في محطة لتوليد الكهرباء تابعة لشركة “كون إديسون” الواقعة في حي أستوريا قرب منطقة كوينز قبالة مانهاتن، بعيد الساعة 21:00 بالتوقيت المحلي (الساعة الثانية من فجر الجمعة ت غ).

وقد أضاءت سلسلة من البرق الأزرق سماء عاصمة البلاد المالية، مثيرة سريعًا تغريدات تتحدث عن وصول مخلوقات فضائية أو أبطال خارقين.

السماء تكتسي بلون أزرق غريب فوق مدينة #نيويورك الأمريكية، إثر انفجار عنيف لمحول كهربائي، ما سبب ذعرًا للسكان، وأدى إلى انقطاع الكهرباء عن عدد من المرافق الحيوية، منها مطار #لاغوارديا، وسجن جزيرة ريكرز سيء السمعة#إرم_نيوز pic.twitter.com/Z3PWrnbGWo — إرم نيوز (@EremNews) December 28, 2018

وغرّد الموسيقي جو بادن بفكاهة “المخلوقات الفضائية وصلت. هذا صحيح لأنها توقفت في أستوريا ما إن حطت”.

وكتب جيف لوف في تغريدة “سماء نيويورك تشبه بالتمام اللحظة التي نزل فيها ثانوس على الأرض”، في إشارة إلى فيلم “إينفينيتي وور” من سلسلة “أفينجرز”.

وغرّد عالم الاجتماع في جامعة نيويورك، إريك كليننبرغ، قائلًا:”شيء غريب تمامًا يحصل في سماء مانهاتن”.

إلا أن الناطق باسم رئيس بلدية نيويورك إريك فيليبس، أكد عبر “تويتر” أيضًا، “لا وجود لمخلوقات من كوكب آخر، بل هو محول انفجر في محطة كون إديسون في كوينز”.

وكانت حركة الطيران قد توقفت مدة وجيزة في مطار “لا غوارديا” القريب، والذي يستخدم خصوصًا للرحلات الداخلية، فضلًا عن الخط رقم 7 في قطارات الأنفاق الذي يمر بالحي.

وأكدت الشركة أن الحادث لم يؤد إلى وقوع إصابات وأن الوضع تحت السيطرة.