مصرع طفلين وإصابة 3 في حادث سير مروع في الكويت (صورة)

مصرع طفلين وإصابة 3 في حادث سير مروع في الكويت (صورة)

المصدر: نسرين العبوش - إرم نيوز

لقي طفلان مصرعهما وأصيب 3 آخرون من ذات العائلة، في حادث مروري مروع على إحدى الطرق في الكويت.

ووقع الحادث بعد تصادم سيارة العائلة التي تقل الأطفال بصهريج مياه على طريق مزارع الوقرة، وفقًا لحساب “المجلس” الإخباري.

وتحتل الكويت المركز الثالث عالميًا من حيث عدد الوفيات بالحوادث المرورية، إذ بلغت نسبتها 7.9% من إجمالي وفيات الكويت، وفق دراسة أجرتها جامعة “متشيغن” الأمريكية عام 2014.

وأجرت وزارة الداخلية الكويتية، خلال الأعوام الماضية، بضعة تعديلات على قوانين المرور، في محاولة لحل الأزمة المرورية في البلد الخليجي.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
تاريخ النشر
تاريخ التحديث
اترك تعليقاً
محتوى مدفوع