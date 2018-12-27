مصرع طفلين وإصابة 3 في حادث سير مروع في الكويت (صورة)

لقي طفلان مصرعهما وأصيب 3 آخرون من ذات العائلة، في حادث مروري مروع على إحدى الطرق في الكويت.

ووقع الحادث بعد تصادم سيارة العائلة التي تقل الأطفال بصهريج مياه على طريق مزارع الوقرة، وفقًا لحساب “المجلس” الإخباري.

وفاة طفلين وإصابة 3 أطفال من عائلة واحدة بعد تعرض مركبتهم لحادث تصادم مع صهريج مياه على طريق مزارع الوقرة. pic.twitter.com/SZDNvX2zcn — المجلس (@Almajlliss) ٢٧ ديسمبر ٢٠١٨

وتحتل الكويت المركز الثالث عالميًا من حيث عدد الوفيات بالحوادث المرورية، إذ بلغت نسبتها 7.9% من إجمالي وفيات الكويت، وفق دراسة أجرتها جامعة “متشيغن” الأمريكية عام 2014.

وأجرت وزارة الداخلية الكويتية، خلال الأعوام الماضية، بضعة تعديلات على قوانين المرور، في محاولة لحل الأزمة المرورية في البلد الخليجي.