بهدف تفكيكها وبيعها.. سرقة ناقلة جند من قاعدة عسكرية إسرائيلية (صور)

كشفت القناة الإسرائيلية العاشرة، اليوم الخميس، عن عملية سرقة لناقلة جند من قاعدة عسكرية جنوبي إسرائيل، بهدف تفكيكها وبيعها.

وفي تفاصيل، قالت القناة الإسرائيلية، إن الجنود الإسرائيليين وصلوا إلى معسكر للتدريب، واكتشفوا أن ناقلة الجند المدرعة، التي كان من المفترض استخدامها خلال التدريب اختفت، حيث كانت تقع في منحدرات منطقة أوفدا.

وذكرت القناة، أن الشرطة الإسرائيلية فتحت تحقيقًا حول الحادثة، ورصدت شاحنة قامت بنقلها، وتم اعتقال أحد سكان منطقة “تل أراد”، واعترف بدوره أنه سرقها لإخفائها؛ بهدف تفكيكها وإزالة الحديد منها وبيعه.

ونقلت القناة الإسرائيلية، عن مكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، تعقيبه حول الحدث، بالقول: “خلال تمرين الكتيبة الذي وقع في جنوب البلاد، سُرقت ناقلة الأفراد المدرعة، وكان الغرض منها كشط. وبعد جهود كثيرة قامت بها الشرطة العسكرية والشرطة الإسرائيلية وقوات الأمن الأخرى، عُثر على ناقلة الجند المدرعة في منطقة مفتوحة قرب متسبي رامون، وأُعيدت إلى القاعدة”.