خيانة العشرة.. دب روسي يلتهم صاحبه بعد أعوام من الرعاية (صور)

قُتل صياد روسي والتُهمت جثته من قِبل دب اعتنى به منذ أن كان صغيرًا، حيث عثر أفراد الشرطة على بقايا هيكل عظمي أثناء مهمة البحث عن الصياد، بعد إبلاغ أقاربه عن اختفائه وهروب الدب.

واعتنى الصياد سيرغي غريغورييف (41 عامًا) بالدب، الذي يدعى “فورشن”، منذ عثر عليه صغيرًا وأنقذه قبل 4 أعوام.

ووفقًا لما ورد في صحيفة “ذا صن” البريطانية، التهم الدب فورشن صاحبه بالإضافة إلى أحد كلابه الثلاثة، كما شوهدت آثار للدماء في مكان وقوع الهجوم القاتل على الصياد.

وفيما يتعلق بالواقعة، كشف أقارب الضحية أنهم عثروا على الدب في حالة من الهياج ويتجول بحرية أثناء رحلتهم للبحث عن “سيرغي”، كما كشفوا أن الدب هاجمهم، ولكنهم استطاعوا الهرب بفضل تصدي كلبهم له، ولكنه لم يسلم من هجوم الدب القاتل.

وكشفت التقارير أن شرطة مدينة “أوزايورسك” الروسية استطاعت السيطرة على الدب وقتله، وأنه لم يعد يشكل تهديدًا لحياة المواطنين بعد الآن.

يجدر بالذكر أن “سيرغي” تعرض لهجوم سابق من دبه “فورشن”، ولكنه تجاهل نصائح الأصدقاء بضرورة التخلص منه.

وحتى الآن، ما زالت السلطات الروسية تحقق بشأن الواقعة.