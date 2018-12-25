7 قتلى و30 جريحًا إثر انقلاب حافلة في إيران (صور وفيديو)

قتل 7 أشخاص وأُصيب 30 آخرون بجروح بعضهم في حالة خطرة، نتيجة انقلاب حافلة قرب كلية العلوم والأبحاث التابعة لجامعة “آزاد الإسلامية”، شمال غرب طهران، وفق ما أعلن المتحدث باسم مكافحة الحواث والحرائق في طهران جلال ملكي.

وقال ملكي بحسب ما نقلت عنه وسائل إعلام رسمية، إن “الحافلة التي كانت تحمل 37 مسافرًا انقلبت بعد انحرافها عن الشارع”، مشيرًا إلى أن “عدد الوفيات قد يرتفع نتيجة الإصابات الحرجة والشديدة لبعض المسافرين”.

وتُصنف إيران ضمن أسوأ البلدان في الوفيات؛ بسبب حوادث السير إلى جانب العراق وتشاد وليبيا وأريتريا.

وفي آب/ أغسطس الماضي، أفادت تقارير حكومية إيرانية، بأن 280 ألف شخص لقوا مصرعهم في إيران نتيجة حوادث السير خلال السنوات العشر الماضية.