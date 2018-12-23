طالب مصري ينتحر خوفًا من الامتحانات

أقدم طالب مصري على الانتحار من خلال تناوله مادة سامة، في محافظة الدقهلية، بسبب خوفه وعدم استعداده للامتحانات.

وتلقت مديرية أمن الدقهلية، إخطارًا بوصول شاب يبلغ من العمر 22 عامًا، والذي يدرس في الفرقة الثالثة بكلية التربية، جثة هامدة لمستشفى الطوارئ بعد تناوله مادة سامة بهدف الانتحار.

وكشفت التحقيقات تناول الطالب قُرصًا كيميائيًا يُستخدم لحفظ “الغلال” لخوفه من الامتحانات، وتوتّره خلال الأيام الأخيرة.

وأوضح والد الشاب خلال التحقيقات أن نجله “كان دائم التوتر خلال فترة الامتحانات، بشكل جعله لا يتحدث مع عائلته، ويُقدم على إنهاء حياته” فيما تولت النيابة العامة التحقيقات.

يذكر أن امتحانات الفصل الأول للعام الدراسي 2018/2019، بدأت في عدة مراحل تعليمية بما فيها الجامعية، وستنتهي بعد منتصف يناير/ كانون الثاني من العام المقبل 2019.

وتشهد مصر من حين لآخر واقعة انتحار مشابهة نتيجة مرور الطلاب، لا سيما الذين في مرحلة الثانوية العامة، بأزمات نفسية، ما يؤدي إلى سعي البعض منهم إلى التخلص من حياتهم.