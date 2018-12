أطفال يلعبون فوق سطح خيام بالقرب من المسجد الحرام (فيديو)

View this post on Instagram

@eremnews . . أطفال يلعبون فوق سطح خيام بالقرب من المسجد الحرام . . تداول نشطاء سعوديون عبر مواقع التواصل الاجتماعي اليوم السبت، مقطع فيديو يظهر ثلاثة أطفال وهم يقفزون فوق سطح خيام بالقرب من المسجد الحرام. وأبدى عدد كبير من متداولي الفيديو استغرابهم واستهجانهم لكيفية وصول هؤلاء الأطفال إلى السطح المرتفع، مطالبين الجهات المختصة بالتحقيق في الأمر. ولم يتسن لـ”إرم نيوز” التأكد من صحة الفيديو أو تاريخ تصويره. . . #إرم_نيوز #السعودية #المسجد_الحرام #أطفال #فيديوها #تحقيق #ksa #منوعات #لايك #لايكات #أخبار #فيديوهات