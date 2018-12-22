العثور على جثة طفلة في وادي ثماء بالسعودية

أعلن الدفاع المدني في السعودية أن كوادر البحث والإنقاذ عثرت بمحافظة ينبع عصر اليوم السبت، على جثة طفلة غريقة في وادي ثماء.

وقال المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، العقيد خالد مبارك الجهني إنه تم العثور على جثة طفلة في وادي ثما، مرجحًا أنها تعود للطفلة المفقودة ذات الأشهر السبعة التي تدعى “خزامى الرفاعي” وكانت قد فقدت داخل الوادي بعدما جرفتها السيول المنقولة قبل أكثر من 23 يومًا.

وأوضح الجهني: “أنه تم العثور على جثة الطفلة في أحد المستنقعات التي جفت منها المياه، وتبعد عن نقطة انقلاب مركبة ذويها 17 كم تقريبًا”، مؤكدًا أنه تم إرسال جثة الطفلة للجهات المعنية من أجل التحقق من هويتها.