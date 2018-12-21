مقتل مستوطنين اثنين وإصابة آخر في حادث سير بسيدروت

ذكرت وسائل إعلام عبرية أن مستوطنين اثنين لقيا مصرعهما، وأصيب ثالث بجروح خطيرة، في حادث سير وقع جنوب الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ووفقًا لموقع “مكان” الإسرائيلي، وقع الحادث بين سيارة خاصة وأخرى للتجارة، في مستوطنة “سيدروت”، المحاذية للحدود مع قطاع غزة، وأسفر عن مصرعهما وإصابة آخر.
وأفادت القناة بأن القتلى والمصاب نقلوا بمروحية طبية إلى مستشفى “سوروكا” في مدينة بئر السبع؛ لاستكمال العلاج.
وسُجل الأيام الماضية العديد من حوادث الطرق التي أدت إلى مصرع عدد من المستوطنين، ما حدا بوزارة النقل والمواصلات بحكومة الاحتلال إلى اتخاذ قرارات صارمة بحق من يخالفون قانون السير.