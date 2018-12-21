عراك جماعي “عنيف” يعطل المرور في لندن (فيديو)

أظهر مقطع فيديو نشرته صحيفة “ديلي ميل” نشوب عراك جماعي بين عدة أشخاص أدى إلى تعطيل طريق عام في العاصمة البريطانية.

وأقدم مجموعة من الرجال على مهاجمة بعضهم بعضًا، في مشاجرة عنيفة تخللتها اللكمات والضرب بأكياس القمامة والصناديق، ما أدى إلى تعطيل المرور في طريق ” إيسلينجتون” السريع في شمال لندن.

ووفقًا لما نشرته الصحيفة، تورط 6 أشخاص على الأقل في المشاجرة، ويُظهر الفيديو رجلًا تعرض للضرب والركل من قبل عدة أشخاص وسقط على الأرض، وسط محاولات سيدة للتدخل.

كما ظهر رجل آخر تعرض للضرب على رأسه عدة مرات بما يبدو أنها لفائف ورق تغليف، حتى أنه اصطدم بالصناديق خلفه نتيجة شدة الضربات.

وامتد الشجار إلى منتصف الطريق المزدحم بالسيارات، وعلى الرغم من محاولة السيدة لإنهاء النزاع، إلا أنه تم تجاهلها تمامًا. وحتى الآن لم يتضح سبب المشاجرة، كما لم يتم تحديد هوية المتورطين.