طفل مصري ينتحر ليتخلص من عقاب والده

أقدم طفل مصري في محافظة القليوبية على الانتحار شنقًا من أعلى شجرة، بسبب تعدي والده عليه بالضرب لغيابه المتكرر عن المدرسة.

وتلقى مأمور مركز شرطة “أجا” بالمحافظة بلاغًا من الأهالي، بعثورهم على طفل معلق في حبل من أعلى شجرة.

وبإجراءات الفحص والتحقيقات تبين أن الجثة لطالب يدعى عبدالمنعم عماد عبدالمنعم، يبلغ 15 سنة.

وكشفت التحريات أن هناك خلافات بين الطالب ووالده بسبب ضرب الأخير له أكثر من مرة؛ لغيابه المتكرر عن المدرسة، وأنه ليلة الحادث قام والده بضربه نتيجة عدم ذهابه للمدرسة ما أدى إلى انتحاره.

واعترف والده بما جاء في التحقيقات، وأكد أنه كان يضربه من أجل “تقويمه” ولم يكن يعلم أن ذلك سيؤدي إلى انتحاره.