الشرطة السعودية تكشف حقيقة مقطع “مُصاب اللكزس” (فيديو)

@eremnews . . كشفت السفارة السعودي في الأردن والأجهزة الأمنية بالمملكة ملابسات ظهور شخص في مقطع فيديو متداول، وهو مصاب ومضرج بالدماء في المقعد الخلفي لإحدى المركبات. وقالت شرطة منطقة عسير، جنوب غرب السعودية، إن التحريات الأمنية حول المقطع، الذي التقط في مركبة من طراز "لكزس"، وإجراءات البحث والاستدلال أسفرت عن تحديد هوية الأشخاص الثلاثة، وهم مواطنون في العقد الرابع والخامس من العمر، لافتة إلى أنها ألقت القبض على 3 أشخاص ظهروا في المقطع، وضبطت المركبة. واتضح بعد سماع أقوال الأشخاص الثلاثة أن الإصابة التي ظهرت على الشخص الموجود بالمقعد الخلفي كانت بسيطة وحدثت نتيجة عراك شخصي بينهم، وفق المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير زيد محمد الدباش. وبين الدباش أن التحقيقات أثبتت أيضًا أنهم أثناء التصوير كانوا بحالة غير طبيعية، وأنه تمت إحالة القضية للنيابة العامة. وكان ناشطون سعوديون تداولوا مقطع فيديو آخر قالوا إنه يعود للمصاب الذي ظهر بـ"مقطع اللكزس"، وإنه تعرض لـ"الاعتداء والسلب والتعذيب في الأردن"، مناشدًا سفارة السعودية في الأردن التدخل لإنصافه ومعاقبة المعتدين عليه. وفور انتشار المقطع، نفت السفارة السعودية ومديرية الأمن العام في الأردن وقوع أي حادث اعتداء على أي مواطن سعودي في الآونة الأخيرة.