بسبب لقاح جديد.. السلطات المغربية تحقق بوفاة رضيع بمستشفى ولادة

فتحت السلطات المغربية تحقيقًا في قضية وفاة رضيع وتدهور الحالة الصحية لخمسة رضع حديثي الولادة بـ”مستشفى الليمون”، التابع للمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا في العاصمة الرباط، إثر تلقيحهم بعقار يُستعمل لأول مرة بالمملكة.

وشكّلت وزارة الصحة بالمغرب لجنة مشتركة، تتكون من ممثل عن النيابة العامة والوقاية المدنية وعناصر الأمن الوطني، بغرض الوصول إلى الأسباب التي أدت إلى هذه الفاجعة.

وقال بيان صادر عن وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، إن الأطقم الطبية والتمريضية سارعت إلى التعامل مع الحالة الصحية لستة أطفال حديثي الولادة بـ”مستشفى الليمون”، حيث تم نقلهم إلى قسم الإنعاش والعناية المركزة بمستشفى الأطفال من أجل تتبع حالتهم الصحية، وهو ما مكّن من تحسن الحالة الصحية لخمسة أطفال، إلا أن رضيعًا واحدًا فارق الحياة رغم المجهودات المكثفة للأطقم الطبية والتمريضية.

وأعلنت الوزارة استعدادها الكامل لاتخاذ كل ما يلزم من إجراءات إدارية وتدابير في ضوء ما سيسفر عنه البحث القضائي الجاري حول الموضوع، وذلك “تجنبًا لتضارب الاختصاصات، وتفاديًا لخرق المساطر القانونية”.

من جانبها أكدت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة، في بيان أن اللقاح الذي استعمل لأول مرة بالمغرب وهو خاص بالتهاب الكبد الفيروسي، كانت له انعكاسات سلبية على صحة الرضع، مما خلق حالة من الرعب لدى الأسر.