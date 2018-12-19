السعودية.. مدير مكتب الرياضة بالدواسر يكشف سبب حادث سيارة ابنيه الذي أودى بحياتهما

كشف مدير مكتب هيئة الرياضة في محافظة الدواسر في المملكة العربية السعودية، خالد القحطاني، سبب حادث السير الذي أودى بحياة ابنيه أثناء عودتهما للمنزل بعد أداء الامتحان في المدرسة.

وبحسب وسائل إعلام محلية، كشف خالد القحطاني، عن سبب الحادث الذي أودى بحياة ابنيه “فيصل” و”فهد”، مبينًا أن سبب الحادث كان انفجار أحد إطارات السيارة وارتطامها بعمود كهرباء، ما تسبب في انقلابها ووفاتهما.

وروى “القحطاني” تفاصيل اليوم الأخير لابنيه قبل وفاتهما، إذ قال إنه في اليوم نفسه صلى فجر الجماعة معهما، وأوصاهما بالاهتمام بالدراسة والأخلاق، لافتًا إلى أن كلا ابنيه يبلغان من العمر 16 عامًا.

وكان الطالبان الشقيقان خرجا من تأدية اليوم الأول من الاختبارات من ثانوية النويعمة، قبل أن يلقيا حتفهما في حادث سيارة أثناء عودتهما للمنزل.