نجا بأعجوبة.. شاهد عملية إنقاذ فريدة لمتزلج من أمواج عاتية (فيديو)

وثق مقطع فيديو سقوط سائح من فوق لوح التزلج أثناء ممارسته رياضة ركوب الأمواج، بعد أن ضربته موجات هائلة، لكنه نجا بأعجوبة في النهاية، بعد عملية إنقاذ فريدة.

ويبدو في الفيديو تياغو جاكاري (35 عامًا) من البرازيل وهو يمارس رياضة ركوب الأمواج في شاطئ “برايا دو نورتي” في “نازاريه” بالبرتغال قبل أن يفقد توازنه فجأة ويسقط في المحيط.

وابتلعت جاكاري على الفور كتلة هائلة من الأمواج البيضاء واختفي بعيدًا عن الأنظار لعدة ثوانٍ، كما يوثق المقطع الذي نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

ووفق المقطع، يرتفع المتزلج إلى سطح الماء ويمسك أنفاسه في الوقت المناسب قبل أن تضرب موجة عملاقة أخرى جسده وتسحبه تحتها.

وأظهر المقطع زميل جاكاري، ديفيد لانجر، على متن زلاجة مائية وهو يحاول الوصول إلى جاكاري، ولكنه لم يكن قادرًا على ذلك لأن الأمر خطير للغاية.

وتدفقت خمس موجات هائلة أخرى على جاكاري وتسببت بإغراقه، وفي النهاية تمكن متزلج من ألمانيا من إنقاذه والاتجاه به إلى الشاطئ بينما شوهدت موجة سريعة تسير خلفهما.

وتلقى جاكاري بعض المساعدة على الشاطئ ثم تم نقله إلى المستشفى.

ورغم تعرضه للعديد من الأمواج الشديدة إلا أن جاكاري لم يصب بأذى سوى بعض الإرهاق الشديد.

وقال: “كان هذا أسوأ حادث في حياتي، لقد عانيت من صعوبة التنفس بين الأمواج”.