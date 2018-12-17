مشهد صادم.. تجربة مراهق في القفز من الطابق الـ 14 تنتهي بوفاته (صور وفيديو)

أقدم مراهق أوكراني (15 عامًا) على تنفيذ حيلة خطيرة، وذلك من خلال استخدام مظلة من صنع يديه، ولكنها كلفته دفع حياته ثمنًا لها.

ويكشف فيديو مروع لحظة سقوط الشاب الذي يدعى بوغدان فيرسوف من الطابق الـ 14 في مدينة ماكيفكا الأوكرانية، أثناء محاولته القفز بمظلة لم تفتح كما يجب.

ووفقًا لما نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، نفذ بوغدان تجربة وسط مشاهدة العديد من المتفرجين لتشجيعه، بما في ذلك عائلته ووالدته التي لم يُكشف عن هويتها.

وقال أحد شهود العيان: “لم يحاول أحد منعه أو إبلاغ الشرطة، بل شجعوه على فعلته”، كما قال إن والدة المراهق كانت مصدومة للغاية، حتى إنها رفضت مغادرة المكان.

وعلى الرغم من أن العطل الذي حدث بالمظلة، يعتبر العامل الرئيسي في مقتل بوغدان، إلا أن الخبراء قالوا إنه حتى لو كانت المظلة سليمة، لم تكن لتنقذه من مصيره.

وبالإضافة إلى ذلك، ذُكر أن بوغدان كان يرتدي خوذة، كما كانت الأرض مغطاة بما يشبه حشوة كبيرة حتى لا يصطدم بقوة بالأرض عند هبوطه بالمظلة، ولكن ذلك لم يشفع له، ولفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصول سيارة الإسعاف.