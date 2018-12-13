مقتل 4 أشخاص وإصابة 43 في حادث قطار بالعاصمة التركية (صور)

أعلن حاكم أنقرة، اليوم الخميس مقتل أربعة أشخاص وإصابة 43 في حادث قطار بالعاصمة التركية.

وأصيب عدد كبير من ركاب القطار السريع جراء اصطدام القطار بجسر مشاة في إحدى محطاته، عقب خروجه عن مساره.

وعقب انطلاقه من المحطة المركزية في أنقرة متجهًا إلى ولاية قونية، خرج القطار عن مساره في إحدى المحطات بالعاصمة التركية، لأسباب لم تُعرف بعد، واصطدم بجسر عبور الركاب.

وأسفر الحادث عن انهيار جزء من الجسر فوق عربتين من القطار، فيما انقلبت عربات أخرى، ما أدى إلى إصابة العديد من الركاب.

وسارعت سيارات الإسعاف والإطفاء إلى موقع الحادث، حيث بدأت بمعالجة المصابين.

ونُقل المصابون بسيارات الإسعاف إلى المستشفيات القريبة، فيما تتواصل أعمال الإنقاذ في موقع الحادث.